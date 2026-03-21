Mit den ersten warmen Tagen stellen sich die Frühlingsgefühle ein. Leider nicht nur bei den Menschen.

Der Frühling ist da! Auch wenn es Anfang der Woche noch nicht danach aussah, erfüllt das Wetter pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März die in es gesetzten Erwartungen: Sonnenschein und Temperaturen nahe der 20-Grad-Marke. Coole Sache! Endlich kann man sich im Café wieder im Außenbereich niederlassen. Das Fahrrad wird aus dem Keller geholt, der Grill gleich mit und die Jogging-Schuhe werden entstaubt. Und überall im Landkreis beginnen die Vorbereitungen auf die wärmeren Jahreszeiten: Frühjahrs-Putz, Baumpflanz-Aktionen, Dreck-Weg-Tage und Arbeitseinsätze auf den Tennisplätzen.

Und dann stellen sich auch zügig die sogenannten Frühlingsgefühle ein. Mehr Sonnenlicht, mehr Wärme – da schlägt der Hormonhaushalt doch ganz schnell Purzelbäume. Serotonin, Dopamin und Testosteron werden vermehrt ausgeschüttet, was zu erhöhter Vitalität, Flirtbereitschaft und in der Regel auch zu besserer Laune führt. Zumindest bei den meisten von uns. Bei den Menschen, bei denen die Griesgrämigkeit eine Charaktereigenschaft ist, ändert sich nichts.

Auch die Plagegeister werden aktiv

Bei all jenen, die Frühlingsgefühle entwickeln, sinkt das Schlafbedürfnis, während die Lust auf Unternehmungen im Freien steigt. Freude an Mandelblüten oder blühenden Blumen, dazu das Gezwitscher der aus dem Winterquartier heimgekehrten Singvögel und der Duft nach frischer Erde – klingt doch gut, oder? Aber da, wo viel Licht ist, ist naturgemäß auch Schatten.

Denn über den Frühlingsbeginn freuen sich auch die vielen Plagegeister; entlang des Rheins sind das in erster Linie die Schnaken. Die wärmeren Temperaturen würden den Stoffwechsel der Larven ankurbeln und dafür sorgen, dass diese mehr fressen, hat in dieser Woche die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) mitgeteilt. Die Kabs hat ihre Arbeit aufgenommen, Mitte der Woche gab es die ersten Hubschrauberflüge in der Vorder- und Südpfalz. Klar ist, wenn die Tierchen mehr Nahrung aufnehmen, dann schlucken sie auch das Insektizid Bti, das die Hubschrauber verteilen. Geplant waren Flüge im Raum Karlsruhe, bei Kandel, Hördt, Hanhofen, Harthausen, Neuhofen und Ludwigshafen.

Die Lage ist noch entspannt

Schon seit dem 4. März wird der Wirkstoff Bti nach Angaben der Kabs parallel auch zu Fuß ausgebracht. Der Erfolg dieses Vorgehens werde regelmäßig mit Wasserproben überprüft. Noch geben sich die Schnakenbekämpfer entspannt. Die Larven befänden sich aktuell im zweiten und dritten von vier Entwicklungsstadien, womit man ausreichend Puffer habe, um Teile der Brutflächen notfalls auch in der kommenden Woche noch zu behandeln. Da es keinen allzu großen Zeitdruck gebe, werde momentan nur ein Helikopter eingesetzt.

Bleibt zu hoffen, dass die Lage so entspannt bleibt. Noch in guter – oder besser gesagt: schlechter – Erinnerung ist das Jahr 2024. Auch damals war der Start in die warme Jahreszeit für die Mückenjäger entspannt. Dann kamen die schweren Regenfälle über Pfingsten, verbunden mit einem starken Anstieg des Rheinwassers. Große Flächen in den Rheinauen waren überflutet, teils wochenlang stand dort die Brühe. Für die Schnaken waren dies paradiesische Zustände, sie vermehrten sich in ungeahntem Ausmaß. Am Ende bekam die Kabs das Problem nicht mehr in den Griff: 2024 bleibt als Schnakenjahr in Erinnerung, in dem auch einige im Freien geplante Veranstaltungen abgesagt oder in Dorfgemeinschaftshäuser verlegt werden mussten.

Aber von diesen Horrorerinnerungen sollten wir uns die Freude über die ersten Frühlingstage nicht verderben lassen. Zumal die von den Schnakenjägern als extrem bezeichneten Jahre gar nicht so häufig auftreten: 2024 halt, 2021 war so ein Jahr, 2016 auch – aber davor gab es viele Jahre keinen Grund zur Klage.