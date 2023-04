Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tiefe Trauer hat in Wörth die Nachricht vom Tod des früheren Pfarrers Hans Deny ausgelöst. Er war für viele Menschen langjähriger Begleiter, Ratgeber, Motivator und Freund. Seinen Tod wohl ahnend hatte Deny seiner ehemaligen Gemeinde kürzlich von seiner Erkrankung berichten lassen. Er verstarb am Samstag in einem Landauer Krankenhaus.

Deny hatte sich vor allem als Seelsorger verstanden. Umso mehr konnte er sich mit den stetig wachsenden administrativen Aufgaben, die mit der Mitverwaltung von Pfarreien verbunden waren,