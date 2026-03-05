Der Frühling hat erst begonnen, aber viele Amphibien sind bereits an ihren Laichgewässern angekommen. Ein Besuch am Mehlsee – mit nicht ganz überraschendem Ergebnis.

Idyllisch und etwas versteckt liegt der Mehlsee an der Landesstraße 538 zwischen Schwegenheim und Gommersheim. Der See ist ein Kleinod für Amphibien, besonders für Springfrösche, und damit eines der bedeutendsten Amphibiengewässer in Rheinland-Pfalz.

Kein Wunder, dass dem 720 Mitglieder starken Naturschutzbund ( Nabu) der Verbandsgemeinde Lingenfeld das Biotop sehr am Herzen liegt. Seit vielen Jahren kümmern sich die Naturschützer um Kröten, Frösche und Molche – und bringen diese sicher zu ihrem Laichgewässer. Ein erstmals 2005 installierter Amphibienschutzzaun, der 2012 von einer dauerhaften Leiteinrichtung abgelöst wurde, hat diese Tätigkeit erleichtert und den Tod vieler Tiere beim Queren der Straße verhindert. Stattdessen fallen die Amphibien in eingegrabene Eimer und werden von den Helfern wohlbehalten zum Mehlsee gebracht.

Nur Laub ist im Eimer

Täglich müssen die Eimer kontrolliert werden. Es ist Dienstag, 9 Uhr. Die Sonne scheint. Sabine Heilmann ist heute vor Ort. Heilmann steht mit Joachim Häußler der Nabu-Ortsgruppe vor und ist zugleich Geschäftsführerin des Nabu Landau; für den Nabu-Landesverband berät sie außerdem am Fledermaus-Telefon bundesweit Bürger und bildet Senioren zu Kita-Naturbotschaftern aus. Heute ist sie Froschretterin. Sie zieht ihre Warnweste an, damit sie für Autofahrer gut sichtbar ist. Auch wenn ein Schild auf die Amphibienwanderung sowie sich im Einsatz befindliche Helfer hinweist und ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern gilt – nicht alle Verkehrsteilnehmer halten sich daran. Heilmann nimmt den ersten Eimer ins Visier.

Auf den ersten Blick befindet sich nur Laub am Eimerboden. Das ist gewollt, quasi der Sonnenschutz für hineingefallene Tiere. Vorsichtig durchsucht die Naturschützerin das Laub. Kleine Molche könnten sich darin befinden. Manchmal auch Käfer, Spinnen und kleine Mäuse. Stöcke in den Eimern sorgen dafür, dass vor allem Insekten wieder aus den Eimern klettern können. Einen Hundertfüßer hat Heilmann gerade entdeckt, jedoch keine Amphibien.

Bisher 755 Tiere zum Mehlsee gebracht

Weiter geht’s zum nächsten Eimer: gleiches Procedere, ähnliches Ergebnis. Ein großer Laufkäfer ist im Eimer, ansonsten aber nichts. Der Eimer-Check wird fortgesetzt – mit einer Vorahnung: Amphibien zu finden, wird heute sicher schwer werden, nicht nur, weil die meisten schon im Mehlsee sind. Hauptgrund: Die Nacht zuvor war sehr kalt, zu kalt. Die Temperatur lag nahe dem Gefrierpunkt. „Amphibien fangen in der Dämmerung an zu wandern. Unter fünf Grad sind Amphibien nicht aktiv. Sie sind wechselwarme Tiere“, informiert Heilmann.

Ihre Annahme bestätigt sich: Neben Ameisen und einem Regenwurm sowie Müll neben den Eimern sind keine Amphibien zu entdecken. Allerdings haben die Naturschützer bisher schon 755 Exemplare, vor allem Molche und Springfrösche, aber auch einige Kröten, darunter zwei seltene Knoblauchkröten, zum Mehlsee getragen. Damit lag die Anzahl leicht über der des Vorjahrs (730).

„Nicht nur eine Klima-, sondern auch eine Artenkrise“

Apropos Zahlen: Seit 2005 werden diese detailliert erfasst – „sogar in Korrelation zum Wetter“, betont Heilmann. Und fügt stolz an: „Wir haben einen Datenbestand, der seinesgleichen sucht.“ Klar ist: Aufgrund bestimmter Ereignisse schwankten die Zahlen von Zeit zu Zeit. Mit 3721 erfassten Amphibien war 2015 das bisher stärkste Jahr, mit nur 241 Exemplaren 2024 der bisherige Tiefpunkt.

Angesichts eingebrochener Zahlen ist laut Heilmann seit einiger Zeit aber auch ein unschöner Trend klar erkennbar: „Wir haben nicht nur eine Klima-, sondern auch eine Artenkrise.“ Neben Straßen, zunehmender Zersiedelung und dem Klimawandel gefährden auch in der Landwirtschaft eingesetzte Pestizide ihrer Aussage zufolge die Amphibien: „Und alles ist menschengemacht“, klagt sie.

Fortpflanzung der Amphibien für dieses Jahr wohl gesichert

Toll findet sie dagegen, dass sich immer wieder neue Helfer für den Amphibienschutz engagieren. Das Faszinierende dabei: der direkte Kontakt mit den Tieren und der schnell sichtbare Erfolg. Sind sehr viele Tiere in den Eimern, kann ein Einsatz schon mal eine Stunde dauern. Oft ist es aber auch bereits mit 30 Minuten getan. Heilmann hat auch schon zwei, drei Stunden am Mehlsee verbracht, um die magische morgendliche Idylle zu genießen. In der Tat: Dort angekommen, zwitschern fröhlich die Vögel. Und es schwimmen Laichballen und Laichschnüre im See. Auch, wenn sie heute keine Amphibien hierhergebracht hat, weiß sie, dass die Fortpflanzung der Amphibien für dieses Jahr wohl gesichert ist. Ein schöner Moment – am Mehlsee.

Info

Offenes Treffen am Dienstag, 10. März, 19 Uhr, im Dorflädl in Westheim. Interessenten willkommen. Kontakt: Sabine Heilmann, Telefon 06344 8979, E-Mail nabu.lingenfeld@nabu-rlp.de