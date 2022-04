Die Verbandsgemeinde feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Im Rahmen der Verwaltungsreform wurden die vier Ortsgemeinden Hatzenbühl, Jockgrim, Neupotz und Rheinzabern zu einer Verwaltungseinheit mit Sitz in der ehemaligen Villa Sommer in Jockgrim zusammengefasst. Der 2. Oktober 1972 ist der offizielle Gründungstag.

Einstieg in eine Reihe von geplanten Jubiläumsaktionen ist der Fotowettbewerb „Im Wandel der Zeit - Menschen, Landschaften, Gebäude“. Es werden nicht nur neue Fotos berücksichtigt, sondern auch Aufnahmen, die während der letzten 50 Jahre entstanden sind. Interessant sind deshalb auch Einsendungen, die das gleiche Motiv in der Vergangenheit und in der Gegenwart zeigen. Die schönsten Fotos werden prämiert und im Rahmen einer Ausstellung gezeigt. „Es gibt attraktive Ecken in unserer Verbandsgemeinde und jede unserer vier Ortsgemeinden hat sich trotz vieler Gemeinsamkeiten ihren individuellen Charme bewahrt. Im Jubiläumsjahr möchten wir mit dem Fotowettbewerb ihre Lieblingsplätze und Erlebnisse der letzten 50 Jahre sammeln, erklärt Bürgermeister Karl Dieter Wünstel.

Info



Fotos können per E-Mail an foto@vg-jockgrim.de gesendet werden. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2022. Für Rückfragen: 07271 599 180.