Damit die Energiewende gelingen kann, müssen sich auch Bürger daran beteiligen. In Lustadt würden das einige gerne tun, einige dürfen es aber nicht. Das Problem ist bekannt. Die Pfalzwerke Netz AG will Abhilfe schaffen. Auch die Straßenbeleuchtung ist betroffen, was aus finanzieller Sicht nicht jedem Ratsmitglied schmeckt.

Lustadt ist kein Einzelfall: Nicht nur dort gibt es Bereiche, in denen noch Dachständer vorhanden sind, die Stromversorgung also über Freileitungen erfolgt. Andreas Wilhelm, der für