Die Fotovoltaik-Freiflächenanlage zwischen der Bahnlinie und der Bundesstraße 427 soll erweitert werden. Nicht ohne Grund.

Zum einen möchte man beitragen zum Gelingen der Energiewende, zum anderen geht es der Gemeinde aber auch um eine Einnahmeverbesserung für den Gemeindehaushalt.

Dass sich Fotovoltaikanlagen rechnen, hat die Ortsgemeinde jetzt wieder erfahren. So weist der Jahresabschluss 2022 des Elektroversorgungsunternehmens (EVU) einen Jahresgewinn in Höhe knapp 40.000 Euro aus. In der Kasse hatte man Ende 2022 insgesamt 351.000 Euro, rund 50.000 Euro mehr als im Vorjahr. Winden profitierte von den seit längerem schon vorhandenen Fotovoltaik-Anlagen auf Gebäuden der Gemeinde (knapp 15.000 Euro), erhielt weitere 4000 Euro von einer Beteiligung an einer Anlage in Leinefelde-Worbis (Thüringen) und bekam außerdem 47.000 Euro als Anteil an der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Bad Bergzabern, bei denen man stiller Teilhaber ist. Die Stadtwerke betreiben auch das EVU der Ortsgemeinde Winden, Kosten, die jetzt anfallen bei der Planung der PV-Erweiterung, können über das EVU abgerechnet werden, schlugen Ortsbürgermeister Peter Beutel und Geschäftsführer Christian Müller von den Stadtwerken Bad Bergzabern vor. Beide gehen derzeit von Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro aus.

Die interessierten Unternehmen, die Angebote zur Erweiterung der PV-Freiflächenanlage abgegeben und sich im Ortsgemeinderat vorgestellt haben, müssen nun bewertet werden, ehe man sich für die Zusammenarbeit mit einer Firma entscheidet. Die Angebote zu vergleichen, scheint aber gar nicht so einfach zu sein. Denn zwei Firmen haben Speicher mit angeboten, die anderen möchten den erzeugten Strom direkt einspeisen. Auch seien in jüngster Zeit die Bezugspreise für die Module und Speicher eingebrochen. Bis zur nächsten Sitzung im Mai wollen die Ratsmitglieder eine Gegenüberstellung der Angebote, die von der Verwaltung in Kandel erarbeitet werden sollte. Ortsbürgermeister Beutel empfahl, die Dinge nicht unter Druck zu entscheiden. Derzeit sei man erst dabei, die planerischen Voraussetzungen zu schaffen.