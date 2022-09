Schüler das Thema Festungsbau und dessen kulturelle Bedeutung näher bringen ist das Ziel, das die Forte Cultura anvisiert hat.

Ideen für Projekte zur Jugendbegegnung und der politischen Bildung anhand des Festungserbes am Oberrhein erarbeiteten die Teilnehmer bei der 5. Forte Cultura Fachtagung in Germersheim. Dazu zählt die Erstellung von pädagogischem Lernmaterial für Schulen, Organisation von Lehrerfortbildungen, „Schüler führen Schüler“, Erarbeitung einer „Timeline“-Beschilderung für die Festungsstandorte der Oberrheinregion und die Erarbeitung eines Kataloges mit einfachen Aktionen für den Kulturtourismus. Diese Ideen werden nun in den nächsten Monaten durch den Arbeitskreis „Vernetzung der dt.-frz. Festungsanlagen und historischen Linien“ umgesetzt, so dass die Oberrheinregion und mit ihr die Stadt Germersheim weitere qualifizierte Angebote für ihre Gäste im Kulturbereich anbieten kann.

Seit 2017 ist die Festungsstadt Germersheim Mitglied und Station der Europäischen Kulturroute der Festungsmonumente – Forte Cultura. Das Forte Cultura Cluster „Festungserbe Oberrhein“ ist eine aktive Gruppe von über 30 deutsch-französischen Festungsmonumenten und Museen in einer Region Europas, mit den vermutlich meisten Festungsbauten aus 2000 Jahren. Beigeordneter Sascha Hofmann begrüßte alle Anwesenden und betonte die starke deutsch-französische Kooperation mit den Festungspartnern. Weiterhin unterstrich er, dass es gerade in der heutigen Zeit umso wichtiger ist, die Erinnerung an die Geschichte wach zu halten und dass die Festungsanlagen als Erinnerungsorte der Information und dem Lernen aus der Geschichte dienen.