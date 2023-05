Der erste Versuch, illegale Nutzungen und Bauten im Gebiet „Nördlich der Bahnhofstraße“ nachträglich legalisieren zu lassen, ist 2017 gescheitert. Jetzt wagen Betroffene einen zweiten Anlauf.

Bei zwei Baukontrollen 2014/15 nördlich der Bahnhofstraße in Westheim hatte die Bauaufsicht der Kreisverwaltung Germersheim „bauliche Anlagen“ wie Hütten und Einfriedungen sowie „diverse Tierhaltungen“ (Hunde und Ponys) beanstandet und 13 Verfahren eingeleitet. Weil damals die Grundstückseigentümer mit der Gemeinde Gespräche wegen einer Überplanung des Gebiets führten, setzte der Kreis die Verfahren bis Ende 2016 aus.

Im gleichen Jahr sprach sich die FWG dafür aus, das Gelände bis zur L 507 und zur B 9 als „Sondergebiet für Kleingartenanlagen mit Kleintierhaltung und Pferdekoppeln“ auszuweisen. Wie die damalige FWG-Sprecherin und heutige Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau betonte, handele es sich um Acker- und Wiesengelände, das seit Jahren zumindest zum größten Teil nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werde. Um den Eigentümern und Nutzern mehr Gestaltungsfreiraum zu verschaffen, solle eine Nutzungsänderung erfolgen. Die Art und Weise der Nutzung, besonders der Tierhaltung, müsse im Bauausschuss erarbeitet werden.

Kosten: Etwa 100.000 Euro

Alexander Dietz (SPD) wies auf die hohen Kosten einer Nutzungsänderung hin, sah aber keinen Nutzen für die Gemeinde. „Wir sind zum Wohle der Gemeinde, nicht zum Wohle des Einzelnen gewählt. Es kann nicht sein, dass nur Einzelne einen Vorteil haben und die Gemeinde dafür zahlen muss“, betonte Christine Bauer (SPD) damals. Michael Deubig (CDU) plädierte dafür, im Bauausschuss zu klären, was machbar sei und was das koste. Im Januar 2017 zog die FWG ihren Antrag zurück. Gründe: Rolf Bähr, der damalige Leiter der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Lingenfeld, bezifferte die Kosten, um das über 40 Hektar große Gelände zu überplanen, auf etwa 100.000 Euro. Zudem betonte er, dass „für den bauordnungsrechtlichen Teil nicht die Gemeinde, sondern die Kreisverwaltung zuständig“ sei. Sie müsse gleiche Maßstäbe im Landkreis anlegen. Folge: Die meisten Betroffenen mussten ihre illegalen Bauten beseitigen, die Tierhaltung beenden.

Bei der Kreisverwaltung sind derzeit noch zwei Verfahren anhängig: „Es handelt sich um bauliche Anlagen in Zusammenhang mit Gärten“, so Astrid Seefeldt von der Pressestelle auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Frist läuft noch

Im ersten noch anhängigen Verfahren sei für die baulichen Anlagen eine Beseitigungsverfügung erlassen worden, die Frist für den Rückbau laufe aber noch. Im zweiten Verfahren sei nach dem Erlass einer Rückbauverfügung eine erneute Fristverlängerung für den vollständigen Rückbau der baulichen Anlagen gewährt worden, da wegen einer Artenschutzproblematik Rückbaumaßnahmen nur in einem begrenzten Zeitraum zulässig seien.

Mittlerweile haben Eigentümer, Mieter und Nutzer der Grundstücke die Interessengemeinschaft (IG) „Sondergebiet nördlich der Bahnhofstraße“, in einem offenen Brief beantragt, die Gärten zu legalisieren: „Da uns die Nachbargemeinde Lingenfeld (im Gebiet nördlich der Kautzengasse) aufgezeigt hat, dass es sehr wohl möglich ist, im Rahmen des neuen Flächennutzungsplans eine rückwärtige Gartennutzung zu realisieren, sind wir motiviert, unser Anliegen erneut vorzubringen“, heißt es im Schreiben.

„Ungleichbehandlung“

Zudem weist die IG darauf hin, dass in der Jahnstraße eine landwirtschaftliche Fläche zur Grünfläche umgewidmet worden sei – mit der Begründung, dass diese nicht mehr landwirtschaftlich genutzt und an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst worden sei. „Da eine erneute Ablehnung unseres Anliegens einer Ungleichbehandlung Westheimer Bürger gleichkommen würde, gehen wir davon aus, dass unser Antrag von den Ratsmitgliedern positiv entschieden wird“, so die rund 30 Unterzeichner. Und fügen an: „Sollten der Gemeinde, anders als bei der Umwidmung Jahnstraße, Kosten im Rahmen unseres Anliegens entstehen, sind wir auch weiterhin bereit, diese zu übernehmen.“

Ortsbürgermeisterin Grabau kündigte eine Eigentümerversammlung an, bei der Vertreter der Bauabteilung über Erfordernisse, um das Vorhaben realisieren zu können sowie über die Kosten informieren sollen.