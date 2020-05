„Kommunen sind das Fundament unseres Staates“, heißt es in dem zweiseitigen Text, „sie sind systemrelevant für die Gesellschaft und die Daseinsvorsorge.“ Genannt werden unter anderem die Bereiche Kultur, ÖPNV, Kitas, Schwimmbäder sowie das Städtische Klinikum. Damit all das umgesetzt werden kann, was Bund und Land zur Bekämpfung der Pandemie und ihren Folgen beschlossen haben, seien stabile kommunale Strukturen nötig. Gefordert wird deshalb, dass die gesetzlichen Regelungen zum Erlass einer Haushaltssperre und eines dadurch erforderlichen Nachtragshaushalts ausgesetzt werden. Auch sollte der Rettungsschirm, der für private Unternehmen aufgespannt wurde, auch von kommunalen Unternehmen wie Verkehrsbetrieben, Bädern, Museen, Theatern und Pflegeheimen genutzt werden können. Das Land wird aufgefordert, die Kosten der Elternbeiträge bei Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Ganztagsbetreuung an Schulen zu übernehmen, denn diese seien auf Anordnung des Landes geschlossen worden. Weiterhin sollen die Kommunen von der Abführung der Gewerbesteuerumlagen befreit werden.