Am kommenden Wochenende, 9. bis 11. September, ist eine Foodtruck Convention mit Streetfood auf den Platz rund um das Karl-Friedrich-Denkmal. Geschlemmt werden kann bei freiem Eintritt. Laut Veranstalter sind rund 20 Foodtrucks dabei und öffnen ihre mobilen Küchen um 11 Uhr. Im Angebot sind unter anderem Burger, Langos, Spezialitäten aus Sri Lanka, vegetarische und vegane Bowls. Auch ans Dessert ist gedacht: Waffeln, Popcorn, Eis und Churros gibt es ebenfalls. Für Musik sorgt am Sonntag, 11. September, das DAS FEST Citymobil, das für Mickela und Ultramaryn die Bühne sein wird und immer wieder auf seiner Tour auf dem Schlossplatz Station machen wird. Ebenfalls lässt sich die Foodtruck Convention am Sonntag einplanen, um sich am gleichzeitig stattfindenden Tag des offenen Denkmals auf der individuellen Denkmaltour zu stärken.