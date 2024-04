Bekannte Titel aus Folk und Pop präsentiert die Musikformation „Folk & more“ am kommenden Sonntag, 5. Mai, ab 17 Uhr im Weingut von Stefanie und Frank Bohlender in der Obergasse 1. Mit dabei sind wieder Joachim „Lochi“ Lochbaum (Gitarre, Gesang), der normalerweise mit der Gruppe „Skye“ unterwegs ist, sein Bruder Alexander am Klavier und Michael Kirchmer (Trompete, Cajon). Unterstützt werden die drei Musiker durch Günter Lochbaum, dem Vater von Joachim und Alexander. Laut Ankündigung werden deutschsprachige Hits ebenso wenig fehlen wie zeitlose Balladen der Rock- und Popmusik. In diesem Jahr wird mit dem Konzert die „Rolf-Epple-Stiftung“ in Landau unterstützt. Die Stiftung hat sich der Förderung von Erziehung, Ausbildung und Gesundheit verschrieben und unterstützt Projekte in Sport, Kunst, Kultur sowie im Landschafts- und Denkmalschutz. Der Reinerlös aus der Bewirtung fließt in diesem Jahr dem Förderverein der Grundschule Steinweiler sowie der örtlichen Bücherei zu. Timo Weisheimer von „TW Sound&Light“ sowie Matthias Peck sorgen für die unentgeltliche Ton- und Lichttechnik. Eintritt frei.