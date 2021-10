Waffeln backen für einen guten Zweck: Der SPD-Ortsverein Hagenbach hatte zweimal auf dem Ludwigsmarkt im Ort einen Waffelstand eingerichtet. Damit wollte er Spenden für die Flutopfer sammeln. Es gab für die Waffeln keinen festen Preis. Jeder Kunde konnte geben, was er wollte. Bei der ersten Aktion kamen 1160 Euro, bei der zweiten noch einmal 600 Euro zusammen. Stadträtin Lea Zoller kennt zwei betroffene Familien aus Schleiden in der Eifel im Kreis Euskirchen (NRW). Diesen sollte nach einem Beschluss des SPD-Vorstands die Spendengelder zugute kommen. Lea Zoller überbrachte das Geld und zusätzliche Sachspenden zunächst im August und jetzt am vergangenen Wochenende zusammen mit ihrer Mutter Silke Gröschel-Zoller.