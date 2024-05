Die Flutlichtanlage am Sportplatz mit Dampflampen entspricht weder technisch noch energetisch den aktuellen Erfordernissen und elektrischen Normen. Eine Modernisierung könnte durch das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) möglich werden, das eine Förderung von 99 Prozent der förderfähigen Kosten vorsieht. Nach dem Einreichen einer Projektskizze hat das zuständige Ministerium einen Förderantrag erbeten, was Ortsbürgermeister Matthias Schardt (CDU) als positives Signal für eine Förderung sieht. Profitieren würden von der Maßnahme neben dem Rasenplatz auch das Beachvolleyball- und Basketballfeld. Vier Masten könnten auf LED-Technik umgestellt werden, zwei weitere müssten ersetzt werden. Norbert Stocker (SPD) regte an, dass die Ansteuerung einzelner Masten wünschenswert sei, da nicht immer der ganze Platz benötigt werde. Ortsbürgermeister Matthias Schardt (CDU) geht davon aus, dass eine moderne Schalttechnik dies kann. Das Maßnahmenbündel umfasst außerdem die Erneuerung der elektrischen Pumpe für die Sprinkleranlage und die ökologische Aufwertung einiger Bereiche der Wiesenfläche um den Sportplatz mit hochwertigen regionalen Saatmischungen. Schardt hofft auf eine bessere Nutzung der Sportanlagen, wenn die Infrastruktur verbessert ist.