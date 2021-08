Der Bürgerverein der Verbandsgemeinde Lingenfeld bittet um Spenden für die Betroffenen der verheerenden Flutkatastrophe. „Wir alle können uns das Leid, das über die Menschen in der Eifel gekommen ist, wohl nur im Ansatz vorstellen. Jetzt ist Solidarität gefragt. Wir sind unversehrt geblieben, haben kein Hab und Gut verloren, mehr noch unsere Familien, Bekannten und Freunde sind gesund und munter. Es geht uns doch super gut und wir haben diesbezüglich nichts zu klagen“, sagt Vorsitzender Erwin Leuthner. Er bittet deshalb um Spenden, die ihm zufolge direkt vor Ort, entweder in Form von Geld oder dringend benötigten Gerätschaften, übergeben werden sollen. Absprachen dazu werde es mit den Bürgermeistern und Verantwortlichen vor Ort geben. Das Spendenkonto ist: DE88 5485 0010 1000 5625 02; Kennwort: Flutopferhilfe in der Eifel.