Mit vielen nachhaltigen Eindrücken kehrten die „Flutengel“ aus Wörth am Sonntag von einem Hilfstransport und einer „Besichtigungsfahrt“ in den Flutgebieten an der Ahr zurück. Ein RHEINPFALZ-Mitarbeiter hat die Mitglieder des während der Katastrophe neu gegründeten Vereins begleitet. Eindrücke.

Sowohl die Stadt Germersheim, als auch der Wörther Verein Flutengel hatten erneut Hilfsgüterspenden für die Flutopfer im Ahrtal erhalten. Zwei Gruppenführer