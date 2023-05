Zwei Männer sind am Sonntagabend bei einem Absturz eines Ultraleichtflugzeuges in Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) tödlich verunglückt. Die Ursache des Absturzes nahe des Baggersees Rohrköpfle war am Montag noch unklar, wie die Polizei mitteilt. Sie bittet Zeugen, die das Flugzeug gegen 19 Uhr am Sonntagabend in den Bereichen Linkenheim-Hochstetten und Baggersee gesehen haben, sich unter 0721 666555 zu melden. Die beiden Piloten des Flugzeuges im Alter von 44 und 58 Jahren kamen bei dem Absturz ums Leben. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde eingeschaltet und hat die Arbeit aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen zum Unglück werden zudem von der Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen. Dafür wurden bereits auch die Trümmerteile des Flugzeugs beschlagnahmt.