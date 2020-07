Nach dem Corona-Lockdown nimmt der Baden-Airpark nach und nach wieder den Betrieb auf. Seit 4. Juli wird Larnaca auf Zypern und ab dem 15. Juli Tirana in Albanien angeflogen. Nun verkündet der Flughafen zwei weitere Strecken: Ab dem 25. Juli wird das bulgarische Varna am Schwarzen Meer angeflogen. Rumäniens Hauptstadt Bukarest wird ab dem 10. August bedient. In einer Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass nach wie vor besondere Hygienemaßnahmen für Passagiere und Crew bestehen.