Ein „gemeinsamer Aufzug zum Kerweplatz – Kundgebung mit Redebeiträgen“ wurde am Wochenende per Flugblatt für Montag, 21. März, 18 Uhr, in Bellheim angekündigt. Als fürs Flugblatt Verantwortliche wird auf diesem Julia Licht genannt. „Trommeln, Pfeifen, Pappschilder mit kreativen Sprüchen sind erwünscht!“, heißt es auf dem Papier. Und: „Wir setzen uns für alle Menschen ein. Keine Landesflaggen – wir sind unabhängig! Keine Parteiwerbung. Alkohol, essen und rauchen nicht erlaubt.“ Darüber hinaus ist auf dem farbigen Zettel die Rede davon, dass es ein „angemeldeter Friedens-Demozug“ sein wird. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass die Demonstration angemeldet wurde und bis zu 200 Leute erwartet werden.

Seit Jahresbeginn finden in Bellheim Protestaktionen von Gegnern der Corona-Auflagen statt. Zeitweise waren es rund 200 Leute, die unangemeldet montagabends durch Bellheim spazierten. Nach einiger Zeit gab es jeweils noch eine angemeldete Gegendemonstration. Seit einigen Wochen ist die Anzahl der Teilnehmer rückläufig, informierte die Polizei. Flugblätter wurden immer mal wieder verteilt; im Februar war ein Flugblatt das Produkt einer der Querdenker-Szene zuzuordnenden Berliner Anwältin und ehemaligen Hutmacherin.