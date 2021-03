Das Treten hat einem randalierenden 31-Jährigen nichts genutzt. Doch dafür durfte er die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Der randalierende Mann in der Hauptstraße wurde der Polizei am Sonntagabend gemeldet. Als die Polizisten den 31-Jährigen erblickten, rannte er davon. Der Fluchtversuch wurde jedoch im Kirchgässel beendet. Bei der Festnahme wehrte sich der junge Mann und trat in Richtung der Beamten. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde in seiner Jacke eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt. Sowohl der Randalierer, als auch die Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet. Nach einer Blutprobe blieb der Mann für den Rest der Nacht bei der Polizei.