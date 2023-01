2000 Euro verursachte der Fahrer eines Wagens bei einem Unfall und flüchtete danach. Bereits am Freitag kam es im Verlauf des Vormittags in der Gartenstraße in Maximiliansau zu einem Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher touchierte beim Vorbeifahren oder beim Ein/Ausparken den Kotflügel eines in der Gartenstraße abgestellten Autos und verursachte hierbei einen Schaden von rund 2000 Euro. Aufgrund des Schadensbildes könnte es Polizeiangaben zufolge sich bei dem Verursacher um ein Lieferfahrzeug handeln. Zeugenhinweise an die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de.