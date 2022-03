Der Inhaber eines Getränkemarktes verständigte am Freitagmorgen die Polizei, da er einen Einbrecher in seinen Geschäftsräumen entdeckt hätte. Nun sei der Mann über das Dach geflüchtet. Die Polizeistreife konnte den Flüchtenden im Zuge einer Fahndung festnehmen. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann aus dem benachbarten Neuburg am Rhein. Entwendet wurden nichts, allerdings wurden aufgrund des Fluchtversuches Teile des Daches beschädigt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, heißt es im Polizeibericht.