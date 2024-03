Die Ortsgemeinde verwandelt sich am Sonntag, 17. März, in ein riesiges Trödelparadies: Beim 1. Westheimer Hofflohmarkt öffnen fast 80 Teilnehmer ihre Höfe, Garagen oder Gärten und bieten dort von 10 bis 16 Uhr Waren verschiedenster Art an. Luftballons weisen den Weg zu den Verkäufern. Kaffee und Kuchen gibt es im Sängerheim sowie im Dorflädl, Essen und Trinken beim Kiosk Bauer. Auf dem Kerweplatz können Gäste parken. „Die Idee entstand im September, als Erik Paul und ich den Flyer des Hofflohmarktes aus Hanhofen entdeckt hatten. Wir fanden die Idee auch für Westheim super“, sagt Yvonne Systermans auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Mit Kerstin Geiger, Ute und Achim Mohnhaupt sowie Sonja Paul seien gleich noch mehr Personen von der Idee begeistert gewesen – und schon habe das Organisationsteam festgestanden: „Wir waren überwältigt von den vielen Anmeldungen, hätten damit nicht gerechnet“, betont Systermans. Den Lageplan gibt es im Internet: www.westheim-pfalz.de/hofflohmarkt.