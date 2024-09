Ein Hof-, Garagen- und Gartenflohmarkt findet am Samstag, 21. September, von 10 bis 15 Uhr zum zweiten Mal in Büchelberg statt. Angeboten werden unter anderem Musik, Kinderkleidung, Haushaltsartikel und Spielsachen. Der Förderverein der Grundschule Büchelberg bietet im Schulhof Kaffee und Kuchen, Bratwurst im Weck und Getränke an.