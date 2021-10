Die jungen Frauen, immer in Eile. Zu eilig hatte es am Montag, 4. Oktober, eine 38-Jährige, nachdem sie mit einem Einkaufswagen voll unbezahlter Ware im Wert von schätzungsweise 200 Euro einen Einkaufsmarkt in Germersheim verlassen wollte. Mitarbeiter stoppten sie. „Vermutlich nur noch durch Fluchtgedanken getrieben, ließ die Germersheimerin alles stehen und liegen und rannte davon“, berichtet die Polizei. Offensichtlich nicht bedacht hatte die Frau, dass sie am Einkaufswagen auch ihre Tasche mitsamt ihren Ausweisdokumenten zurückließ. Böse Falle! Nachdem sie sich dessen bewusst geworden war, kehrte sie zum Einkaufsmarkt zurück. Dort kam es zu Streitigkeiten mit den Mitarbeitern. Damit nicht genug, haben Polizisten auch noch eine Anzeige aufgenommen.