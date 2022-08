Der Naturschutzverein lädt zu einem Abend mit Exkursion und Film ein.

„Wir schaffen Klarheit, beseitigen Vorurteile und stoppen die Gänsehaut, die so manchen Zeitgenossen angesichts einer Fledermaus an sich beobachtet.“ So beschreibt der Naturschutzverein seine „Nacht der Fledermäuse“ am Freitag, 19. August.Um die Fledermäuse rankten sich viele Fabeln und Schauermärchen. Für viele Menschen seien diese eigenartigen Flugkünstler seltsam anmutende Tiere. „Das muss nicht sein“, so der Vorsitzende des Vereins, Reinhold Hartweg. Mit dem Fledermausexperten Erwin Stengelin besuchen die Teilnehmer der Batnight zunächst die Wohnungen der nächtlichen Räuber. Dabei kann man einige der bei uns lebenden Arten aus nächster Nähe sehen. Zum Abschluss der Exkursion zeigt der Verein einen Film über die Kobolde der Nacht, der die Erfahrungen der Exkursion auf Weise ergänzen wird.

Man sollte aber nicht vergessen, so Hartweg, dass diese Tiere nach wie vor bedroht sind. Der Naturschutzverein habe daher in den letzten Jahren die Anzahl seiner Fledermauskästen kontinuierlich ausgebaut, mittlerweile seien es mehr als 40. Darin konnte Wolfram Blug, Fledermausbotschafter des NABU, bei seiner Kontrolle im letzten Jahr 77 Tiere zählen. Die Anzahl sei zwar erfreulich, doch fehlten im Vergleich zu den Vorjahren der Große und Kleine Abendsegler sowie die Bechsteinfledermaus. Blug führt dies zum einen auf das verregnete Frühjahr 2021 zurück, er sieht darin aber auch die Folgen von Insekten- und Biotopschwund und dem Einsatz von Windkraft. Mit Spannung erwartet der Verein daher die Zahlen des Jahres 2022.

Info

Fledermausnacht, Freitag, 19. August, 19 Uhr. Treffpunkt: Vereinsheim Naturschutzverein im Vereinsdorf. Taschenlampe, festes Schuhwerk und Stechmückenschutz nicht vergessen.