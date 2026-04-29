Findet dieses Jahr wieder ein Flammkuchenfest im Kätzeldorf statt? Eine Antwort auf diese Frage zeichnet sich mittlerweile ab.

Flammkuchen sind offenbar auch bei Katzen sehr beliebt: Jedes Jahr im Juni zieht es aber nicht nur viele „Knillsemer“ zum Gemeindehaus, um dort zu feiern und die Spezialität in verschiedenen Varianten zu genießen – auch Gäste aus umliegenden Gemeinden wissen das traditionelle Fest mit Rahmenprogramm seit Jahren zu schätzen.

Mitte der 1990-er-Jahre fand es laut Beigeordneter Isolde Vongerichten (WG ZiK) erstmals statt und ist seitdem aus dem Terminkalender der Kommune nicht mehr wegzudenken. Ausgefallen ist das Fest, bei dem – abhängig vom Wetter und von umliegenden Veranstaltungen – etwa 350 Flammkuchen Absatz finden, bisher nur wegen der Corona-Pandemie. Und: vergangenes Jahr wegen zu geringer Helferbeteiligung, was für große Enttäuschung im kleinen Knittelsheim gesorgt hatte.

„Dieses tolle und beliebte Fest kann nur gelingen, wenn viele fleißige Hände mit anpacken“, hatte die Gemeindeführung 2025 betont. Und damals mit dem zuständigen Arbeitskreis für Jugend, Kultur sowie Soziales gehofft, dass sich 2026 wieder mehr Freiwillige fänden, damit das Fest wieder stattfinden könne. Mittlerweile war die Veranstaltung in Sitzungen des Gemeinderates und des zuständigen Arbeitskreises, in dem örtliche Vereine und politische Gruppierungen involviert sind, schon mehrfach Thema. Auch über das Amtsblatt hatte die Kommune Knittelsheimer mehrfach dazu aufgerufen, mitzuhelfen: „Damit das Fest in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg wird, brauchen wir euch. Jede helfende Hand ist herzlich willkommen. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Flammkuchenfest 2026 wieder stattfinden kann.“

Vongerichten spricht von einem Generationenwechsel, betont aber zugleich, dass nach dem 2025 ausgefallen Fest etliche Jüngere die Absage sehr bedauert und gerne verhindert hätten. Nicht nur deshalb ist die Beigeordnete guten Mutes: „Wir haben auch viel früher angefangen zu planen“, betont sie. Und spricht von einer „hoffnungsvollen Sitzung des Arbeitskreises“ am Dienstag.

Zur Einordnung: Um das Fest wieder ausrichten zu können, werden Freiwillige für den Auf- und Abbau benötigt. Vor allem aber müssen drei Schichten mit Helferinnen und Helfern besetzt werden: Die erste Schicht, ab 16.30 Uhr, ist laut Vongerichten bereits „gut besetzt“, die zweite schon „zur Hälfte“. Aber: „Für die Spätschicht, die um 22 Uhr beginnt, sind noch nicht so viele Helfer da“, berichtet die Beigeordnete. Der Termin für das Fest steht schon: Am Samstag, 20. Juni, soll gefeiert werden. „Wir sind guter Hoffnung“, betont Vongerichten.

Übrigens: In diesem Jahr sollen beim Flammkuchenfest auch Fußballfans auf ihre Kosten kommen. Auf dem Festplatz ist beim Public Viewing Mitfiebern angesagt: Ab 22 Uhr soll dort nämlich das WM-Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste übertragen werden.

Info

Flammkuchenfest mit Johannisfeuer und Public Viewing am Samstag, 20. Juni, ab 17 Uhr, am Gemeindehaus. Wer mithelfen möchte, soll sich per E-Mail (knittelsheim@vg-bellheim.de) oder telefonisch (06348 251, mittwochs, 10 bis 12 Uhr) melden.

