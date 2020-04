Die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins Schwegenheim sind überwältigt: 120 Kinder haben sich an einer Aktion des Vereins beteiligt und Stoffstücke bemalt. Vereinsvorsitzende Stephanie Weber hat die Teile zu einer Flagge zusammengenäht und war dabei von einem Beitrag besonders gerührt.

Die Vereinsmitglieder haben nicht erwartet, dass sich so viele Kinder an der Aktion, die die wegen der Corona-Pandemie abgesagte Ostereiersuche ersetzte, beteiligen würden. Eltern konnten sich beim Verein melden und bekamen Stoffstücke in den Briefkasten geworfen, die die Kinder bemalen konnten. Die Eltern brachten die Stoffstücke zu Stephanie Weber zurück und legten sie bei ihr in den Hof in eine Wanne.

Viele Stunden Näharbeit

Die pädagogische Fachkraft, die aufgrund der geschlossenen Schulen derzeit zu Hause ist, nähte die Stoffstücke in zahlreichen Stunden und einer Nachtschicht zu einer Flagge zusammen. „Jedes einzelne Stoffstück erzählt eine Geschichte“, sagt die 53-Jährige. Die Kinder hätten viele Häuser und Ostermotive gemalt, aber auch Einhörner und Regenbogen seien Motive. Das Abbild eines Virus sei zum Glück nur einmal vorgekommen, sagt die Vereinsvorsitzende und lacht. Besonders gerührt war sie, als sie ein Teil mit Fußabdrücken eines Babys bekam. „Schritt für Schritt wird alles gut“ habe darauf gestanden.

Stephanie Weber und Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) haben die Flagge am Sonntagvormittag am Lindenplatz gehisst. Dort hängt sie nun und kann von den Bürgern begutachtet werden. „Sie macht Mut“, findet die Vereinsvorsitzende.