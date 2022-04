Hinter dem Gastronomiebetrieb auf dem Gelände des Tankhofs in Schwegenheim entsteht derzeit eine Flüssiggasbetankungsstelle. In der Pfalz gibt es eine solche bereits in Ramstein.

Die Arbeiten haben nach Angaben von Tankhof-Betriebsleiter Michael Schirra Ende Februar begonnen und sollen im Juni abgeschlossen werden. Bauherr ist das Energieunternehmen Shell, das binnen der kommenden Jahre sein Stationsnetz für Flüssiggas in Deutschland auf bis zu 40 Standorte ausbauen will. Im Juli vergangenen Jahres, als das Unternehmen die Anlage in Ramstein in Betrieb nahm, verfügte Shell über 16 Stationen bundesweit – entlang wichtiger Lkw-Routen.

Für den Tankhof in Schwegenheim spricht nach Angaben von Schirra die Nähe zur B9. Das verflüssigte Erdgas, das LNG genannt wird, ist ein klarer, farbloser Kraftstoff, der nur von speziellen Lastwagen getankt werden kann. Schirra zufolge wird es derzeit finanziell bezuschusst, wenn Speditionen solche Fahrzeuge anschaffen. LNG-Lkw seien in Deutschland bis 2023 von der Maut ausgenommen, sagt der Tankhof-Betriebsleiter außerdem. Nach seinen Angaben müssen die Fahrer solcher Lkw speziell geschult sein.

Als Vorteil von Flüssiggas wird genannt, dass dieses deutlich weniger Emissionen als herkömmlicher Diesel verursache. Es sei im flüssigen Zustand weder brennbar noch explosiv und damit nicht gefährlicher als Diesel. Weil sich durch das Kühlen das Volumen des Erdgases verringere und dadurch mehr Kraftstoff in den Tank passe, sei LNG für den Fernverkehr attraktiv, so Schirra.

Zum von der Polizei zuletzt gemeldeten Trinkgelage auf dem Autohof verdeutlicht der Betriebsleiter, dass dieses nicht im Gastronomiebetrieb, sondern auf dem Parkplatz stattgefunden habe. Besucher des Autohofs hätten ihn immer wieder darauf angesprochen, erklärt Schirra.