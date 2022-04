630 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind (Stand Montag) im Landkreis angekommen. Das sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) in der Sitzung des Kreistags. Mit den Bürgermeistern sei man zwar überein gekommen, dass diese dezentral untergebracht werden sollen. Doch diese Kapazitäten seien bald erschöpft.

Schon in den kommenden 10 bis 14 Tagen sei deshalb das Erdgeschoss der Bienwaldschule in Wörth bezugsbereit. Die Schule steht seit dem Ende des Schuljahres 2019/2020 leer. Dort könnten in einem ersten Schritt 80 bis 100 Geflüchtete unterkommen. Für die Arbeiten im Erdgeschoss sind laut einer Mitteilung des Landkreises bisher rund 70.000 Euro angefallen. Der Ausbau und die geforderte Brandschutzmaßnahmen im Obergeschoss werden voraussichtlich 400.000 Euro kosten. Außerdem wird mit zusätzlichen Kosten für Container, auch Duschcontainer, Hausmeister und Nebenkosten gerechnet. Das Deutsche Rote Kreuz hat sich bereit erklärt, die Einrichtung zu betreiben.

In der Debatte im Kreistag sprach sich der Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) mit Blick auf leer stehende Wohnungen dafür aus, „einander auch einmal tief in die Augen zu schauen“ und sanften Druck hinsichtlich der Vermietung auszuüben. „Wir müssen die Menschen überzeugen“, sagte Martin Brandl (CDU) und berichtete von einem Fall, in dem eine „höherwertige Wohnung“ nun an Geflüchtete vermietet wird.

Die Kreistagsmitglieder stimmten für die Verlängerung der „Förderrichtlinie des Landkreises Germersheim zur Verbesserung und Optimierung der sich aus der Unterbringung von Flüchtlingen ergebenden besonderen Lebenslagen“ bis Ende 2022 . Auf Basis dieser Richtlinie aus den Jahren 2015/16 wollen die Kommunen ihre Integrationsarbeit fortsetzen. Zustimmung des Kreistages fand auch die Aufteilung mögliche Fördergelder des Bundes beziehungsweise des Landes im Verhältnis 45:55 zwischen Kommunen und Landkreis.