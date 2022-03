Germersheim. Angesichts des Krieges in der Ukraine und der bevorstehenden Flüchtlingswelle appelliert auch der Germersheimer Bürgermeister Marcus Schaile an Hauseigentümer und Vermieter, der Stadtverwaltung Germersheim freie Unterbringungsmöglichkeiten (Zimmer, Wohnungen, Gästezimmer) zu melden. Ansprechpartnerin ist Helena Falter, zu erreichen unter Telefon 07274-960 201 oder per Mail an helena.falter@germersheim.eu.