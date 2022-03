Die Messehallen in Rheinstetten werden zur Unterkunft für aus der Ukraine geflüchteten Menschen. Ab Montag, 21. März, steht auf 12.500 Quadratmetern eine Unterbringungsmöglichkeit für bis zu 1.000 Menschen zur Verfügung. Laut Mitteilung können die Messehallen vorläufig bis zum 23. April zu diesem Zweck genutzt werden. Neben dem Ankunftszentrum in Heidelberg, der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe mit den Standorten in der Durlacher Allee, Felsstraße und Sophienstraße sowie den Erstaufnahmeeinrichtungen in Schwetzingen und Eggenstein-Leopoldshafen ist dies dann eine weitere Unterbringungsmöglichkeit im Regierungsbezirk Karlsruhe.