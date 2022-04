Eventuell könnte der Brand gelegt worden sein, der am Dienstagnachmittag die Feuerwehr und die Polizei in die Willy-Brandt-Straße rief. Gegen 15 Uhr brannten laut Polizeimitteilung ungefähr 150 Quadratmeter des Waldbodens. Weil der Boden an mehreren unterschiedlichen Stellen in Brand geraten war, besteht nach ersten Ermittlungen der Verdacht, dass der Brand gelegt worden ist. Die Löscharbeiten waren gegen 15.45 Uhr erledigt, die Ermittlungen laufen.