Coronabedingt fanden beim FK Mardi erst im letzten halben Jahr wieder größere interne Veranstaltungen wie die Weihnachtsfeier und Neujahrswanderung statt. Das soll sich in diesem Jahr ändern, sagte die Vorsitzende Elke Mildenberger bei der Jahreshauptversammlung. Am 26. und 27. August wird demnach wieder das Bellemer-Badminton-Turnier für Aktive und Nichtaktive mit Sommernachtsfest in der Spiegelbachhalle in Bellheim ausgetragen. Abteilungsleiter Andreas Kopf berichtete, dass wieder mehr Jugendliche für den Badmintonsport gewonnen werden konnten. Organisationsleiter Heiko Zeil informierte, dass in diesem Jahr weitere Wanderungen und kulinarische Ausflüge eingeplant sind. Über die Trainingsstunden der Jazzgymnastik berichtete Abteilungsleiterin Gerda Kern.