Die alte Führungsspitze des FK Mardi ist auch die neue: Vorsitzende und stellvertretender Vorsitzender bleiben Elke Mildenberger und Andreas Kopf. Das ergaben die Neuwahlen bei der Generalversammlung, bei der auch mehrere langjährige Mitglieder geehrt wurden. Katharina Ulmer, eine der Trainerinnen der Jazzgymnastik, berichtete über die gut besuchten Trainingsstunden. Die Badmintonjugend verzeichnet wieder einige Neuzugänge. Laut Badminton-Jugendtrainer Dirk Weinheimer ist in Kürze ein Jugendvereinsturnier vorgesehen. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, soll in der Spiegelbachhalle wieder das Badminton-Doppel-/-mixedturnier mit anschließendem Sommernachtsfest stattfinden. Außerdem sind eine Wanderung im Pfälzerwald sowie ein Ausflug mit dem Römerschiff geplant.

Info

Neuwahlen: Vorsitzende: Elke Mildenberger, zweiter Vorsitzender: Andreas Kopf, Kassenwart: Stefano Lisci, Schriftführer: Timm Greichgauer, Organisationsleiter: Heiko Zeil, Beisitzer: Lea Hecky, Katharina Ulmer, Rainer Höhl und Dirk Weinheimer. Kassenprüfer: Petra Schuller und Gerhard Schlindwein.



Ehrungen: für 40-jährige Mitgliedschaft: Melitta Gast, Petra Schuller, Christine und Hermann Hild, Erich Gehrlein, Inge Röther, Elisabeth und Alfred Schaklies und Hannelore Heuser. für 25-jährige Mitgliedschaft: Andreas Kopf, Christian Schlindwein, Elke Mildenberger, Michael Christ, Harald und Kerstin Diehl, Anja und René Jakob, Marvin Gadinger und Steven Gadinger.