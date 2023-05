Ein 30.000 Euro teures Fitnesszentrum wird am Samstag in Westheim eröffnet. Dessen Besonderheiten: Die Trainingsgeräte befinden sich im Grünen – und sind für Gemeinde sowie Nutzer kostenfrei.

Bereits 2022 hatte Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) „gesehen, dass es Fördermittel vom Land für einen Bewegungsparcours gibt“. Eigenen Angaben zufolge nahm sie Kontakt mit Nadja Schaile-Müller, der Bewegungsmanagerin des Landkreises Germersheim, auf. Diese ermutigte Grabau, sich für das Projekt zu bewerben. Im August wurde der Zuschuss zugesagt.

Wichtige Voraussetzungen: „Dass etwas geschaffen wird an zentraler Stelle, im Zentrum des Dorfes, das für alle zugänglich ist“. Und: Dass das Projekt noch 2022 begonnen wird, was laut Grabau gelang. Seit wenigen Tagen sind die Arbeiten abgeschlossen – und der Parcours in der Dr.-Georg-Heeger-Allee wird bereits genutzt. Er umfasst neun Stationen, an denen vor allem Koordination, Beweglichkeit und Kraft gefragt sind. Info-Tafeln an jeder Station erklären, wie die jeweilige Übung auszuführen ist, welche Muskeln trainiert werden und was dabei beachtet werden muss.

Mit der Initiative „Land in Bewegung“ will Rheinland-Pfalz Bürger zu mehr Bewegung sowie Sport motivieren und so auch einen Beitrag zu einem gesunden Lebensstil leisten. Um Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Sanierungen von kleinen Sport- und Bewegungsanlagen im Freien fördern zu können, hat das Ministerium des Innern und für Sport für die Jahre 2022 und 2023 ein Förderprogramm aufgelegt – mit einer jährlichen Fördersumme von 300.000 Euro. Die zuwendungsfähigen Kosten je Projekt liegen laut Land zwischen 10.500 und 75.000 Euro. Und: Je Projekt werden „bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten gefördert“.

Beachtlich: Das 30.000-Euro-Projekt kostet die Kommune kein Geld: 15.000 Euro übernimmt das Land. 10.000 Euro werden mit einer von Bürger Daniel Hoffmann, Inhaber der Firma Eco Scrap Recycling in Germersheim, bereits vor gut einem Jahr getätigten Großspende (insgesamt 15.000 Euro, wir berichteten) finanziert. Und: Weitere 5000 Euro werden eingespart, weil die Geräte von den Gemeindebediensteten in Eigenregie aufgestellt wurden, nachdem ein Landschaftsgärtner die Fundamente gesetzt hatte. Übrigens: Am Samstag wird nicht nur um 11 Uhr der Parcours eingeweiht. Um 11.30 Uhr startet der Spendenlauf der Grundschüler zugunsten einer übernommenen Kinderpatenschaft. Es geht also sportlich zu – am Samstag in Westheim.

Termin

Offizielle Eröffnung des neuen Bewegungsparcours am Samstag, 6. Mai, 11 Uhr, in der Dr.-Georg-Heeger-Allee. Übungsleiter führen die Geräte vor.