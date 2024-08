Jüngst ging es beim Luftwaffenausbildungsbataillon wieder um die Gewinnung für Nachwuchs für die Bundeswehr: Bei den Discovery Days konnten 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Wehralltag schnuppern.

Zu Beginn der Discovery Days, die diesmal vom 12. bis 16. August angesetzt waren, wurden die 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Uniform eingekleidet. Aus dem T-Shirt wurde die Feldbluse, aus den Shorts wurde die Feldhose. Neben der Uniform bekamen die Jugendlichen zusätzlich einen Gefechtshelm, eine ISO-Matte, Kampfhandschuhe und Essgeschirr ausgehändigt. Schnell war der Kampfrucksack gefüllt und schon ging es für die Gruppe in die Unterkunft, wo zuerst Bettenbau und das Einräumen der Spinde auf dem Plan standen.

Nach dem Frühstück warteten drei Stationen: Auf der Lehr – und Trainingsbahn ging es vor allem um Gruppendynamik. Danach gab es eine Einweisung in Nachtsehgeräte auf dem Ablaufplan. In einem Dunkelgang konnten die Geräte ausprobiert werden. An der zweiten Station erfuhren die Jugendlichen wie sie sich im Gelände orientieren und zurechtfinden. An jeder Station stand das Ausbildungspersonal des Bataillons mit Rat und Tat zur Seite und gab die eigenen Erfahrungen weiter.

Bei den Discovery Days wird gemeinsam gegessen. Foto: Frank Wiedemann

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Biwaks. Ob beim Bau einer behelfsmäßigen Unterkunft, beim Entzünden eines Feuers oder bei der Zubereitung von Verpflegung – alle mussten wieder selbst zupacken. Das Erlernte war sogleich bei der Nachtausbildung gefragt: In einem Übungsbereich mussten später die Zelte aufgebaut und Vorbereitungen für die Nacht getroffen werden.

Am nächsten Morgen war das Thema die sanitätsdienstliche Versorgung. Ob das Absetzen eines Notrufes, die stabile Seitenlage oder die richtige Methode bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung: Die Jugendlichen erhielten vom Sanitätspersonal des Sanitätsversorgungszentrums Germersheim eine umfassende Ausbildung mit dem Schwerpunkt Erste-Hilfe-Maßnahmen am Unfallort. Am Nachmittag standen Verbandlehre und der Bau einer behelfsmäßigen Trage auf dem Ausbildungsplan. Auch das Bergen einer verletzten Person wurde geübt.

Auch das Zurechtfinden im Gelände will geübt sein. Foto: Frank Wiedemann

Auch in diesem Jahr mussten die Teilnehmenden den Basis Fitness Test absolvieren. Nach einer Aufwärmphase folgte eine Sprintdisziplin, der Klimmhang und ein 1000-Meter-Lauf auf der Tartanbahn. Nach den drei Disziplinen gab es sofort eine Auswertung durch den Sportbeauftragten des Verbandes, der bereits selbst in der Disziplin Triathlon Weltmeister war.

Zeltbau stand ebenfalls auf dem Plan. Foto: Frank Wiedemann

Ein besonderer Höhepunkt war der Mitflug in einem Hubschrauber vom Typ CH-53. Neben dem Überflug über das Hambacher Schloss ging es am Rhein entlang über den Flugplatz Speyer und den Wasserübungsplatz Reffenthal nach Germersheim zurück. Am Nachmittag folgte eine Einweisung in das Einsatzwesen der Bundeswehr. Hierzu trug ein Ausbilder des Bataillons seine persönlichen Erfahrungen aus dem Einsatz vor. Zum Abschluss ging es noch auf die Hindernisbahn und es gab eine Einweisung in den Schießsimulator.