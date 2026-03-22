Der Bürgerpark dient der Naherholung. Damit sich verschiedene Aktivitäten nicht in die Quere kommen, fordern die Grünen eine Nutzungskonzept für den Park.

Seit Dezember stehen auf dem Boule-Platz im Bürgerpark drei Outdoor-Fitnessgeräte. Dass die Geräte aufgestellt wurden, begrüßt die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen ausdrücklich. Schließlich leiden in unserer Gesellschaft immer mehr Menschen an Erkrankungen, die auf fehlende Bewegung zurückzuführen sind. Dass die Fitnessgeräte auf dem Boule-Platz symmetrisch und mit riesigem Abstand angeordnet wurden, kritisiert dagegen Ursula Radwan, stellvertretende Vorsitzende der Grünen im Stadtrat. Aus ihrer Sicht wäre bei einer durchdachteren Anordnung der Geräte ausreichend Platz übrig geblieben, um weiter dort Boule spielen zu können. Hauptproblem aus Sicht der Grünen ist dabei, dass es für den Bürgerpark kein Nutzungskonzept gibt. In der Stadtratssitzung am Dienstag beantragen sie deshalb die Erstellung eines solchen Nutzungskonzepts.

Gespendet wurden die Geräte, die einen Gesamtwert von rund 8700 Euro haben, von der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die AWO wollte die Geräte bereits im November 2024 der Stadt schenken, was aber so einfach nicht möglich war. In seiner Dezembersitzung im Jahr 2024 nahm der Stadtrat die Spende schließlich an. Dann dauerte es noch fast ein Jahr, bis die Geräte endlich aufgestellt wurden.

Nutzungskonzept fällt Sparzwang zum Opfer

In der Dezembersitzung vergangenen Jahres hatte sich Radwan im Stadtrat darüber beklagt, dass ihr im Bauausschuss zugesichert worden sei, dass neben den Fitnessgeräten weiter Boule gespielt werden könne. „Und wenige Tage später wird genau das Gegenteil von dem umgesetzt, was mir zugesichert wurde“, so Radwan. Man habe keine andere Wahl gehabt, sagte Bürgermeister Steffen Weiß (FWG), es gebe Vorgaben die eingehalten werden müssten, etwa bei den Sicherheitsabständen oder der Fundamentierung. Die Grünen bedauern das Vorgehen nach wie vor, weil sowohl dem Bürgermeister als auch der Bauabteilung vor dem Gießen der Fundamente bekannt gewesen sei, „dass der Seniorenbeirat die Boule-Fläche gerne zum Spielen insbesondere für Seniorinnen und Senioren reaktivieren wollte“.

Radwan fragte im Stadtrat auch, ob seitens der Verwaltung noch die Absicht bestehe, ein Gesamtkonzept für die Nutzung des Bürgerparks vorzulegen. Vom Bürgermeister erhielt sie die Auskunft, dass die Mittel für die Erstellung des Konzeptes im Doppelhaushalt 2025/26 vorgesehen waren. Die Planung hätte 2026 erfolgen sollen, und die Umsetzung folgenden Jahr. Ende 2024 hätten sich dann aber bereits haushalterische Sparzwänge abgezeichnet, denen die Ausarbeitung eines Gesamtkonzepts für den Bürgerpark zum Opfer gefallen sei.

Konkurrierende Nutzung vermeiden

Aus diesem Grund nehmen die Grünen nun einen neuen Anlauf. In ihrem Antrag fordern sie den Stadtrat auf zu beschließen, dass die Verwaltung bis zur Sommerpause ein Nutzungskonzept für den Bürgerpark erstellen soll, über das dann der Ortsbeirat Wörth und der Stadtrat beraten sollen. „Sollte ein Gesamtkonzept zu umfassend sein, können wir ein Teilkonzept akzeptieren, das der Bevölkerung unserer Stadt Möglichkeiten bietet, ein vielfältiges Bewegungsangebot zu nutzen“, schreibt Radwan in ihrem Antrag. Mit einem Gesamtkonzept könnten Verdrängungen möglicher konkurrierender Nutzungen für die Zukunft vermieden werden.