Am Wegrand stehen Mülltonnen voller toter Fische, Experten entnehmen Gewebeproben: Das erwartete Fischsterben in den Gewässern um Neuburg nimmt seinen Lauf. Der Zufluss des fauligen Wassers aus einem Polder wurde mittlerweile gedrosselt. Wie groß der Schaden am Ende sein wird, darüber sind die Experten uneins.

Ein, zwei Blasen zerplatzen an der Wasseroberfläche, dann folgt ein toter Fisch: In den Gewässern um Neuburg steigen wie von den Anglern am Sonntag befürchtet die Kadaver allmählich