Das Fischsterben im „Kleinen Altwasser“ ist vermutlich auf ein verstärktes Algenwachstum am Tag und einem daraus resultierenden Sauerstoffmangel in der Nacht zurückzuführen. Dies teilt die Kreisverwaltung mit und beruft sich auf Aussagen des Fischereiaufsehers der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd.

Am Mittwoch waren mehrere tote Fische am östlichen Abschnitt des Altwassers entdeckt worden. „Als Sofortmaßnahme wurde die Entnahme der Fischkadaver empfohlen“, so die Kreisverwaltung. Die Zugabe von Frischwasser und Verwirbelung der Wasseroberfläche, um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen, sei sehr aufwändig.

Zur Verbesserung der Gewässerqualität sollte nach Auffassung der Unteren Wasserbehörde beim Kreis „über eine langfristige wasserwirtschaftliche Maßnahme“ nachgedacht werden. Die Kreisverwaltung habe am Montag die Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach darüber informiert.