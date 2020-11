Der Firmgottesdienst, der Sonntag, 8. November, in der katholische Kirche St. Georg in Jockgrim stattfinden sollte, wurde kurzfristig abgesagt. Damit reagiert die Pfarrei Mariä Heimsuchung Rheinzabern mit ihren vier Pfarrgemeinden Hatzenbühl, Jockgrim, Neupotz und Rheinzabern auf die deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen. Verschoben wird auch der zweite Firmtermin, der am Sonntag, 15. November, für die Firmlinge aus Hatzenbühl und Neupotz stattfinden sollte.

Dringende Empfehlung des Gesundheitsamts

Auf dringende Empfehlung des Gesundheitsamtes und nach Abstimmung zwischen der Katholischen Kirchengemeinde und der Verbandsgemeinde Jockgrim wurde folgende Regelung vereinbart, ist in einer Pressemitteilung zu lesen: „Firmgottesdienste in der Pfarrei Mariä Heimsuchung entfallen! Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona Pandemie sehen wir uns leider gezwungen, die Firmgottesdienste (…) abzusagen. Die Firmgottesdienste werden selbstverständlich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.“

Diese Entscheidung sei in Absprache des Pastoralteams der Pfarrei mit dem Firmspender Weihbischof Otto Georgens, dem Ordnungsamt, dem Gesundheitsamt des Kreises Germersheim und der Verbandsgemeinde Jockgrim getroffen worden.