Die vor 65 Jahren gegründete Elektro- und Metalltechnikfirma Kaufmann in Schwegenheim hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eingeleitet. Ziel ist ein Schuldenschnitt und dass die Firma noch in diesem Jahr wieder wirtschaftlich selbstständig agieren kann.

Christian Hanz arbeitet in Landau als Fachanwalt für Insolvenzrecht und sitzt bereits in den Räumen der Kaufmann GmbH & Co. KG im Schwegenheimer Gewerbegebiet „Im Brühl“ am