Mit über 5000 Euro fördert die Thüga Energie Vereine in der Region. Die Corona-Pandemie setzt vielen Vereinen heftig zu. Weil das Vereinsleben fast überall zum Stillstand gekommen ist, fallen bei bleibenden Fixkosten die Einnahmen durch Kursgebühren, Eintrittsgelder oder Erlöse von Festen weg. In dieser Situation hilft jede Finanzspritze – wie etwa die der Thüga Energie. Insgesamt hatten sich bei der Thüga Energie 130 Vereine im Rahmen eines Vereinswettbewerbs beworben. Punkten konnten vor allem Projekte mit dem Schwerpunkt Förderung des Nachwuchses, umwelttechnische Vorhaben und solche, die der Erhaltung von Tradition und Kultur dienen. Auf Platz 1 landete der FC Lustadt, der 1000 Euro erhält. 500 Euro gehen an die Ortsgruppe Wörth der DLRG, 250 Euro an die FG 1913 Dannstadt. Über je 100 Euro können sich der FV Neuburg und der Landfrauenverein Rohrbach freuen. Die Arbeit aller anderen teilnehmenden Vereine wurde mit einem Trostpreis gewürdigt.