Das man sich vor allem im Internet vor Trickbetrügern in Acht nehmen sollte, musste ein 76- jähriger aus Bellheim schmerzlich erfahren. Nachdem er in den sozialen Medien auf eine Finanzanlage aufmerksam wurde, die eine hohe Rendite versprach, erfolgte eine Einzahlung des Mannes in Höhe von 250 Euro. Wenig später erhielt er einen Anruf des Betrügers, der ihm mitteilte, dass sich seine Geldanlage derart vervielfacht hat, dass er nun Steuern im vierstelligen Bereich zahlen müsse. Das versprochene Geld bekam der 76- jährige jedoch nie zu sehen. Die Polizei weist darauf hin vorsichtig zu sein und besonders hohe Renditeversprechen zu hinterfragen.