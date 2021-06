Wegen rückläufiger Corona-Infektionen können Bürger – in Abhängigkeit von der Inzidenz – ab dem 24. Juni donnerstags wieder von 8 bis 18 Uhr ohne vorherige telefonische Terminvereinbarung viele Service-Center aufsuchen. Ob das jeweilige Service-Center geöffnet hat, ist nach Mitteilung des Landesamts für Steuern der jeweiligen Homepage zu entnehmen. Weiterhin stehen die Service-Center der Finanzämter auch an anderen Tagen für persönliche Termine nach vorheriger telefonischer Vereinbarung zur Verfügung. Das Finanzamt Speyer-Germersheim ist erreichbar unter 06232 60170. Das Landesamt weist darauf hin, dass viele Anliegen auch telefonisch geklärt werden können. Deshalb sollte, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, ein persönlicher Besuch im Service-Center auf unbedingt notwendige Fälle beschränkt bleiben. Während des Aufenthalts im Dienstgebäude muss mindestens eine medizinische Mund-/Nasen-Bedeckung getragen werden und es seien die ausgehängten Abstands- und Hygieneregelungen zu beachten. Für allgemeine steuerliche Fragen steht zudem die Info-Hotline der Finanzverwaltung von Montag bis Donnerstag, 8 bis 17 Uhr, und am Freitag, 8 bis 13 Uhr, unter Telefon 0261 20 179 279 zur Verfügung.