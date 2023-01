Aufgrund einer hausinternen Umorganisation ist das Finanzamt Speyer-Germersheim in der Zeit von Mittwoch, 18., bis einschließlich Dienstag, 31. Januar, nur eingeschränkt telefonisch erreichbar. Bei der Beantwortung von E-Mails und Faxen kann es der Behörde zufolge ebenfalls zu Verzögerungen kommen, insbesondere soweit der Bereich der Einkommensteuerveranlagung betroffen ist. Die beiden Service-Center in Speyer und Germersheim sind in diesem Zeitraum uneingeschränkt telefonisch erreichbar. Für allgemeine steuerliche Fragen steht darüber hinaus die Infohotline der Finanzverwaltung von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr unter 0261 20179279 zur Verfügung.