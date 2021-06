Hier ein Zuschuss „auf Pump“ – dort eine Sanierung in Millionenhöhe. Auf die Kommunen kommen finanziell immer härtere Zeiten zu.

150.000 Euro als Kredit aufnehmen, um das Geld jemandem zu geben, der es nötiger braucht? Privat würde kein Mensch so wirtschaften. Aber so einfach ist das für eine Gemeinde eben nicht. Sie hat Verpflichtungen gegenüber der „Gemeinschaft“, also auch den Vereinen. Bei welcher Euro-Grenze man hier die Trennlinie zieht, ist im Einzelfall abzuwägen. Und manchmal – wie im Fall des Neuburger Fußballvereins – ist das gar nicht einfach zu entscheiden.

Sowohl die Positionen von CDU und Wählergruppe (für den 150.000-Euro-Zuschuss) als auch die der SPD-Fraktion (für einen Zuschuss, aber in geringerer Höhe, um noch Geld für andere Vereine zu haben) waren in der Sitzung schlüssig vorgetragen. Was grundsätzlich nachdenklich stimmt: Wo soll das alles finanziell enden? Das Problem hat ja nicht nur Neuburg: Hier ein Zuschuss auf Pump, da ein Millionen-Sanierungsprojekt: Das kann doch eines Tages nur im Finanz-Kollaps enden!