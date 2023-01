Am Montag bemerkte eine 42-Jährige, die ihr Auto unverschlossen auf einem Supermarktparkplatz in Rülzheim geparkt hatte, dass ein Dieb dies ausgenutzt und mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet hatte. Was der dreiste Dieb hingegen nicht bemerkte: Seine Tat ist von einer Kamera aufgezeichnet worden. So konnte ihn die Polizei schnell ermitteln. Im Fahrzeug des Langfingers befand sich noch das komplette Diebesgut. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, heißt es im Polizeibericht.