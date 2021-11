Im Rahmen des Filmfestivals „Augenblick“ werden am Samstag, 13. November, zwei Filme des Regisseurs Fritz Lang in der Mehrzweckhalle (Salle polyvalente) in Lauterbourg zu sehen sein. Um 17 Uhr läuft im Filmsaal „Der Tiger von Eschnapur“ und um 20 Uhr „Das indische Grabmal“. Eine weitere Filmvorführung im Rahmen des elsässischen Festivals gibt es am Samstag, 27. November. Dann läuft um 20 Uhr „Lili Marleen“ von Rainer Werner Fassbinder. Als Ehrengast ist die Schauspielerin und Sängerin Hanna Schygulla angekündigt, die damals die Hauptrolle im Film hatte.

Das Festival „Augenblick“ wurde im Jahr 2005 vom Verein elsässischer, unabhängiger Kinos Le RECIT (Réseau Est Cinéma Image et Transmission) gegründet. Ziel des Festivals ist es, den Zuschauern jedes Jahr das Beste des deutschsprachigen Films zu zeigen und die weit verbreitete deutsch-französische Zweisprachigkeit im Gebiet zu fördern, so die Veranstalter.

INFO

C

inéma de la Lauter, Allée des Cygnes, Lauterbourg

club.cinema.lauterbourg@gmail.com