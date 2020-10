Das 11. Europäische Filmfestival der Generationen findet dieses Jahr vom 26. bis zum 30. Oktober statt. Jedoch nicht im ehemaligen Regina-Kino in der Sandstraße, sondern in der Tulla-Halle in Sondernheim. In der Filmwoche 2020 werden fünf Filme zu unterschiedlichen Themenbereichen gezeigt, die Alt und Jung gleichermaßen ansprechen sollen. Der Eintritt zu allen Filmen ist frei, jedoch ist der Zugang aufgrund der Hygienevorschriften auf eine maximale Personenzahl begrenzt. Hier gilt die Reihenfolge der Anmeldungen. Zu jeder einzelnen Filmvorführung ist eine Voranmeldung im Seniorenbüro ab sofort telefonisch (07274 960-248) oder per E-Mail bei Silke Lack erforderlich. Einlass 18.30 Uhr, Filmbeginn 19 Uhr.

Das Programm

26. Oktober, Happy Ending; 27. Oktober, The Farewell; 28. Oktober, Über Grenzen; 29. Oktober, Dancing Queens; 30. Oktober, Romys Salon.