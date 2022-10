Bereits zum achten Mal nimmt die Verbandsgemeinde am Europäischen Filmfestivals der Generationen teil. In diesem Jahr steht das Thema Altern als Transformationsprozess im Vordergrund. Am Mittwoch, 19. Oktober, wird der Film „Die Herbstzeitlosen“ gezeigt. Nach der Filmvorführung ist ein Publikumsgespräch mit Sonja Ehret vom Institut der Gerontologie der Universität Heidelberg, Valkana Krstev von der Kreisverwaltung Germersheim und dem Seniorenbeauftragen Josi Pitz (Kuhardt) vorgesehen.

Info

„Die Herbstzeitlosen“, Mittwoch, 19. Oktober, 17 Uhr, Centrum für Kunst und Kultur. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich: Telefon: 07272 1068 oder per E-Mail an p.becker@ruelzheim.de. www.festival-generationen.de.